تعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء بمحافظة بورسعيد 2024

أكد مصدر بكهرباء بورسعيد انه تم تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية بمحافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد وتم بدء العمل بها منذ بدء فترة الامتحانات التي انطلقت الأربعاء الماضي وتستمر حتى 20 يوليو 2024 مع انتهاء امتحانات آخر العام لكل المراحل التعليمية.

مواعيد قطع الكهرباء

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إلى أنه يتم قطع الكهرباء يوميا على فترتين الأولى بداية من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء والفترة الثانية من الساعه 4 مساء إلى 6 مساء مؤكدا على أن مدة قطع الكهرباء لا تزيد عن ساعتين لكل فترة حسب التعليمات الصادرة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجي لديوان عام حي الشرق، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، من بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس حي الشرق لمياء الجيار.

أكد محافظ بورسعيد علي انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها، مشيرا إلى أن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين، داخل المركز التكنولوجي وحرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز، حيث أشاد عدد من المواطنين بحسن استقبالهم وسهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء.

ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وكانت المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد قد واصلت استقبال المواطنين لليوم الثالث على التوالي لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

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