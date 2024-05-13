الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء تطهير محطات الصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ

تطهير بيارات الصرف
تطهير بيارات الصرف

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه تم بدء تنفيذ خطة تطهير محطات الصرف الصحي، وتم الانتهاء اليوم الأول من تطهير محطات الصرف رقم 4 و6، وذلك من أصل 11 محطة، بالإضافة إلى تطهير خطوط الصرف الصحي وإصلاح إخطار الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة.

وأكد ساطور، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق برئاسة المهندس هاني البسيوني، مدير المنطقة، ومحمد عاطف، رئيس شبكة الصرف الصحي، وفريق العمل المعاون لهم ورفع مخلفات التطهير في حينه بمعرفة جهاز النظافة بالأحياء وفريق العمل المعاون لهم.

حملات نظافة ومتابعة ميدانية بقرى دسوق

كما شهدت الوحدات القروية لمركز دسوق محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب استمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار المدارس، وإزالة الإشغالات.

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كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى العامة، فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى المرور على كل القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع الأخرى.

مركز دسوق قري دسوق محافظة كفر الشيخ حملات نظافة الصرف الصحي

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