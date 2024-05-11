"أزهرية كفر الشيخ" تناقش خطط تحسين مستوى التلاميذ الضعاف

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية الأزهرية وموجهي عموم ومديري المراحل التعليمية بالمنطقة، لمناقشة خطة تحسين مستوى التلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية على مستوى معاهد المنطقة، اليوم السبت، بمدرج ديوان المنطقة.

حضر اللقاء الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي، ومديري إدارات الامتحانات، والخطة والمنهج، والتوجيه الفني، والجودة.

تفاصيل امتحانات النقل المنتهية

وافتتح رئيس المنطقة الاجتماع بشكر جهود الجميع خلال امتحانات النقل المنتهية حديثًا لجميع المراحل، مناقشًا معهم أهم الإيجابيات والمعوقات التي رصدت خلال جولاته اليومية، وتقارير متابعة سير العمل بلجان الامتحانات، كما تحدث رئيس المنطقة مع الحضور حول ضرورة الاهتمام بخطط تحسين مستوى التلاميذ الضعاف.

ومن جهتهما، أوضح كل من الوكيل الشرعي للمنطقة ومدير التعليم الابتدائي، خلال اللقاء؛ أهم محاور استراتيجية التعليم والتعلم، مقدمين شرحًا مفصلًا لكيفية تنفيذ برنامج تحسين التلاميذ الضعاف، وأشار الوكيل الشرعي إلى أهمية وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي في مساعدة التلاميذ الضعاف على التحصيل الدراسي.

ومؤخرا، أجرت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، تصفيات مسابقة الأزهري الصغير على مستوى روضات المنطقة للعام الدراسي 2023 /2024م، وذلك بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة.

وخلال تفقده لسير العمل بتصفيات المسابقة، وجه رئيس المنطقة بضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى فضيلته على هدوء واستقرار العمل بالاختبارات المنعقده، مشيدًا بالمستوى العالي الذي ظهر عليه المتسابقون الصغار، ومشيرًا أن المسابقة تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر.

وتعد مسابقة الأزهري الصغير، مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، برئاسة الأستاذة شيرين حشيش، وتنفذ هذا العام بنظام التوثيق الالكتروني بالفيديو صوتًا وصورة، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والحرص على حقوق المتسابقين، ويعد ذلك بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، لاكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال 4 مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية، ويتم تصعيد الأطفال الحاصلين على أكثر من 90% لحضور التصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.