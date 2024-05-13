للتأكد من عوامل الأمن والسلامة.. فحص حمامات السباحة في كفر الشيخ

زارت لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ المسؤولة عن متابعة حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها، نادي بيلا الرياضي، والحامول الرياضي، للاطمئنان على الالتزام بتنفيذ عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتطبيق الكود المصرى، لتأمين المسطحات المائية، والإجراءات الواجب اتباعها.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللجنة المكونة من الدكتور حسام أبو سالم، معاون مدير المديرية رئيسا، الدكتور محمد محروس، عضوًا فنيًا، أبو النصر عزت، عضو إنشاءات، عبد الله السبكى عضو المراجعة الداخلية والحوكمة وأسامة الطواب، عضو قانونى، تابعت اتخاذ الأندية كل الإجراءات الاحترازية وتواجد المدربين والمنقذين طوال وقت عمل حمام السباحة وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية بحمام السباحة بالنادى، كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية لحمام السباحة.

تأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة على تطبيق البنود والإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة "مصر بلا غرقى" والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لاسيما مع استمرار المترددين على الأندية ومراكز الشباب على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية فى العطلات ومع عودة ارتفاع درجات الحرارة.