الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 في كفرالشيخ

الأضاحي
الأضاحي

أطلقت جمعية "الأورمان" ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  بمحافظة كفرالشيخ حملة صكوك الاضاحي 2024 بهدف التيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها الي الأسر الأكثر استحقاقًا في أنحاء قرى ونجوع ومراكز المحافظة.

صكوك الأضاحي

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2024، حيث بلغت قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 6700 جنيه، والصك بقيمة 7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 11.700 جنيه فى العجل البلدي، أو يمكن تقسيط قيمة الصك على 12 قسطًا، مؤكدًا أن تكلفة هذه الصكوك ثابتة أسعارها إلى 17 مايو، كما تقوم أيضًا الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

وأكد شعبان أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.  

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وأوضح شعبان، أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام  بجميع مراكز المحافظة العشر وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

وأشار شعبان، إلى أن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم أضاحي لغير القادرين لهذا العام يتم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صحك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجًا في أنحاء المحافظة.

وأطلقت الجمعية قبل سنوات مشروع "صك الأضحية" من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

التحالف الوطني صك أضحية عيد الأضحى جمعية الأورمان محافظة كفر الشيخ

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