قنا: 99 لجنة لاستقبال 31 ألف طالب بامتحانات الدبلومات الفنية غدًا

أعلنت إدارة التربية والتعليم بقنا عن توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، وتكليفات اللواء طيار أشرف الداودي، محافظ قنا، بإنهاء الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية التي تبدأ في ٢٥/٥/٢٠٢٤ وتستمر حتى ٦/٦/٢٠٢٤.

أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية أعدَّت ٩٩ لجنة امتحان لاستقبال ٣١١٠٠ طالب من مختلف أفرع التعليم الفني، مؤكدًا ضرورة توفير الشروط اللازمة لسلامة الامتحانات بالتعاون مع الجهات الأخرى.

وشدد الوكيل على ضرورة توفير جميع احتياجات اللجان والاستراحات وضمان نظافتها وتوفير مصادر التهوية والمياه؛ تمهيدًا لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين خلال امتحانات الدبلومات الفنية.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور نجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، أن عدد طلاب التعليم الزراعي البالغ عددهم 5775 طالبًا يؤدون امتحاناتهم في 16 لجنة امتحان، وأن 16974 طالبًا يؤدون امتحاناتهم في 49 لجنة امتحان من طلاب التعليم الصناعي العام والمهني والمزدوج والخمس سنوات، بينما يؤدي 8348 طالبًا من طلاب التعليم التجاري والفندقي في المديرية ودشنا امتحاناتهم في 31 لجنة امتحان.