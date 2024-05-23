الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق داخل منزل في نجع حمادي بقنا

صورة أرشيفية لحريق
صورة أرشيفية لحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، على حريق نشب في منزل وحوش، بقرية زليتم في الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل منزل وحوش مجاور بقرية زليتم في الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما قد حرر محضر بالواقعة وأُخطِرَت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قنا حريق 3 حرائق محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية تجدد الثقة لعدد من المسئولين بقنا

17 طعنة متفرقة.. العثور على جثة شاب بجوار سكك حديد نجع حمادى

بالملابس الداخلية.. صعيدي يهرب من الحر مع أبنائه في قارب بنيل قنا (صور)

إصابة 8 عمال فى انقلاب سيارة نقل بقنا.. والإسعاف تنتقل لمكان الحادث

محافظ قنا يبحث سبل حل مشكلة تسريب الكلور من محطات مياه الشرب

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح