السيطرة على حريق داخل منزل في نجع حمادي بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، على حريق نشب في منزل وحوش، بقرية زليتم في الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل منزل وحوش مجاور بقرية زليتم في الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما قد حرر محضر بالواقعة وأُخطِرَت النيابة العامة لتولي التحقيقات.