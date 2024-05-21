الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

17 طعنة متفرقة.. العثور على جثة شاب بجوار سكك حديد نجع حمادى

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة شاب مجهول الهوية، بها 17 طعنة ملقاة بجوار السكة الحديد بالغربي بهجورة بنجع حمادي.

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بها قرابة 17 طعنة في مناطق متفرقة بالجسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في قنا عن تأمين مدرسة السلام في قرية العطيات، التابعة لدائرة مركز دشنا، شمالي المحافظة من قِبل مديرية أمن قنا والتربية والتعليم لتأمين الطلاب بدرجة كافية خلال أداء امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بعد المشاجرة التي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية بالأمس بالقرب من المدرسة.

قنا العثور على جثة شاب جثة محافظ قنا محافظة قنا

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