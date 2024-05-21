الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يبحث سبل حل مشكلة تسريب الكلور من محطات مياه الشرب

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لحل مشكلة تسريب غاز الكلور من محطات مياة الشرب والصرف الصحى وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتورر محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا وأحمد جابر وكيل وزارة العمل بقنا والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس الحسينى محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، وممثل من إدارة شرطة البيئة والمسطحات وأحمد عبد الخالق مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا على جهاز شئون البيئة بضرورة التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئة داخل محطات المياه، كما وجه شركة المياه بضرورة ابلاغ غرفة عمليات المحافظة بمسارات السيارات المحملة بأسطوانات الكلور والمتوجه الى المحطات بالإضافة الى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية على سائقي السيارات المحملة بالكلور والعاملين في المحطات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا على توجد اشتراطات سلامة مهنية ملزمة للعمال والفنيين الذين يتعاملون مع غاز الكلور، خاصة إذا كان عالي التركيز، ومنها، (التهوية الجيدة للمنشأة، والصيانة المستمرة للماكينات والمعدات، وامتلاك أجهزة الكشف المبكر عن أي تسرب)، وفي بعض الأحيان يجب أن يرتدي الشخص قناعًا خاصًا لمنع استنشاق الغاز. كما أن الشركة ملتزمة بمسارات الأمنة لسيارات المحملة باسطوانات الكلور لتكون بعيدة عن المناطق المؤهولة بالسكان.

ووجه الداودى بتشكيل لجنة برئاسة جهاز شئون البيئة ومكونة من ادارة السلامة العامة والصحة المهنية بمديرية العمل وشرطة المسطحات المائية وإدارة الحماية المدنية والشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ لمتابعة حل مشكلة تسريب غاز الكلور من المحطات.

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