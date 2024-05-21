الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية تجدد الثقة لعدد من المسئولين بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وافقت على تجديد الثقة في كلا من الدكتور خالد أحمد الزمقان، مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة والسكان، والدكتورة أسماء محمد مديرا لإدارة الصيدلة بمديرية الصحة والسكان، والدكتور محمد شحات محمد مديرا عام لإدارة طب جراحة الفم والأسنان بمديرية الصحة والسكان، كما وافق على تجديد الثقة لكلا من مصطفي سيد قاسم مديرا عاما للإدارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية التربية والتعليم، وعبد الله عبد العزيز عبد الله لشغل وظيفة مديرعام إدارة تعليمية.

وأضاف عبد الباقى، أن اللجنة ضمت في عضويتها كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أن محافظ قنا، يسعي دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة علي تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة.

قنا أشرف الداودي محافظ قنا الداودي محافظ قنا ديوان عام قنا حازم عمر نائب محافظ قنا

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