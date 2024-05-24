الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

815 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تنطلق غدًا السبت، امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بمختلف النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) في جميع أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث– إعداد مهني– نظام السنوات الخمس– تعليم وتدريب مزدوج– تكنولوجيا تطبيقية)، وذلك للامتحانات التحريرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

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كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

امتحانات الدبلومات الفنية

وتستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 وهى على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكل النوعيات، بالإضافة إلى (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- يشارك (2030) مقيمًا ممثلًا لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامجًا مطورًا.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بجميع النوعيات (2562) لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضوًا داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين– ممتحنين– ملاحظين– إداريين... إلخ).

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوى الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوًا.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الخاصة بالغش بكل وسائله، سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

امتحانات الثانوية الفنية الامتحانات الدبلومات الفنية التربية والتعليم

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