الفصة الكاملة لصعوبة امتحان الجبر لـ "إعدادية بنى سويف".. و"التعليم": الأسئلة من كتاب المدرسة

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما تعددت شكاوى طلاب الشهادة الاعدادية من امتحان الجبر، اليوم، وقالت استغاثة من الطلاب وأولياء الامور أن الامتحان صعب للغاية ويحتاج إلىوقت أطول وتفكير.

قال أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية فى بنى سويف:" امتحان الجبر للشهادة الاعدادية محافظة بني سويف صعب جدا الطلاب منهارين رجاء التحقيق واتخاذ الإجراءات والأخذ في الاعتبار ارتفاع درجة الحرارة.. حرصا على مصلحة الطلبة".

رد هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الشكاوى الواردة من طلاب الشهادة الاعدادية فى بنى سويف، وقال فى تصريح خاص لموقع الدستور: الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ويوجد نقطة واحدة فقط للطالب المتميز والامتحان من الكتاب المدرسي.

فى سياق متصل، تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم فى الجيزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ( الدور الأول)، تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية لامتحان الشهادة الإعدادية مادتي العلوم والتربية الفنية، وذلك بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة.

كذلك أيضًا امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي.الذي بدأ في تمام الثامنة والنصف

وبعد الانتهاء وأثناء التوزيع تم الاجتماع مع مديري العموم والمتابع المقيم والتحاور حول السلبيات التي تم رصدها من خلال غرفة العمليات، والعمل على تلافيها لراحة أبنائنا الطلاب والسادة أولياء الأمور هذا وقد اطمأن سيادته على وصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد، ثم قام سلومة بمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وأكد وكيل الوزارة على أن الامتحانات تسير سيرًا حسنًا.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية منذ الصباح الباكر جروبات الغش وتتبعت مصدرها، وصرح وكيل الوزارة بأن ما تم تداوله في الصباح الباكر لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية ليس له صلة بامتحانات محافظة الجيزة، وأن جروبات الغش تبتز أولياء الأمور وتوهم الطلاب.



ويهيب وكيل الوزارة بالسادة أولياء الأمور وأبنائه الطلاب عدم الانسياق وراء الجروبات الهدامة وقد تم التنويه بخطورة الأمر علي مستقبل جيل.وجاري التواصل مع الجهات الأمنية لمعرفة مصدر الشائعات.