وزير المالية: نصف مليار جنيه لسداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

وجّه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسرى والاجتماعي فى ظل الظروف الراهنة.

الارتقاء بجودة الخدمات

وقال الوزير، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.

وأضاف: مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.