الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: نصف مليار جنيه لسداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

وزير المالية
وزير المالية

وجّه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسرى والاجتماعي فى ظل الظروف الراهنة.

الارتقاء بجودة الخدمات

وقال الوزير، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.

وأضاف: مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وزير المالية الدكتور محمد معيط أجور العاملين الصناديق الخزانة العامة للدولة العام المالي الحالي سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

مواد متعلقة

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

توسيع مظلة "التأمين الشامل" فى المحافظات بتوجيه رئاسى.. وزير المالية يكشف

بعد نجاح نسخته الأولى.. عقد منتدى السياحة الأفريقية بشرم الشيخ سنويا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير المالية يسرع صرف "المساندة التصديرية"

التفاصيل الكاملة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

تحذير مهم من مصلحة الضرائب بشأن"فاتورة البيع".. إليك التفاصيل

الهيئة العربية للتصنيع تقرر تعديل التقسيم التنظيمي بمصنع اتيكو

"الوقائع" تنشر تعديلات مهمة بقرار تأسيس الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة