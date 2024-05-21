إخماد حريق محدود داخل عربة قطار بضائع في قنا

اشتعل حريق، الثلاثاء، داخل عربة قطار بضائع عند كوبري الشيخ يونس، التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية كانت بتلقي اللواء مصطفى درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق في عربة قطار بضائع الجزء الخاص بالسائق، عند كوبري الشيخ يونس في بندر قنا.

تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور وتم السيطرة على الحريق دون وجود إصابات بشرية، بعد نشوب الحريق في العربة الخاصة بالسائق في قطار بضائع به 17 عربة فارغة لم يلحق بهم الحريق بسبب درجة المرتفعة في قنا.

تم السيطرة على الحريق وجاري إصلاح العطل لتيسير حركة المرور على السكة الحديد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.