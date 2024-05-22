"تعليم قنا" يحصد المركز الأول بمسابقة "الاخصائي المثالي للصحافة" على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن الدكتور محمد علي سليمان إخصائي الصحافة والإعلام التربوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا حصل على المركز الأول في منافسات مسابقة الاخصائي المثالي للصحافة المدرسية والإعلام التربوي والتي أجريت النسخة الأولى منها هذا العام، وأشرف على تنظيمها الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأمين الدسوقي مدير الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالوزارة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتقدم مدير تعليم قنا بخالص التهنئة للدكتور محمد سليمان لتفرده وإخلاصه وتفانيه في عمله ، وثمن جهود محمود مرغني موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية،وعاطف عثمان مدير مدرسة STEM لدروهما في تشجيعه على تحقيق هذا الإنجاز.

في سياق آخر، كان قد أعلن الدكتور محمد السيد فوز 48 مدرسة في مشروع الصيانة البسيطة، التى تنظمها وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام السابع بتمويل من بنك التعمير الألماني، وتستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمراحل التعليم المختلفة.

جدير بالذكر أن اختيار المدارس الفائزة يتم وفق معايير محددة منها نظافة المبنى المدرسي وحالة الأبواب والنوافذ ومقاعد التلاميذ والمعامل وتوافر معدات النظافة ومشاركة مجلس الأمناء في عمليات الصيانة، والإنجازات المتميزة لمجلس الأمناء وتواجد الأنشطة والمبادرات المتميزة للمدرسة، وتختلف قيمة الجائزة من مدرسة لأخرى حسب عدد الفصول والتلاميذ بها.