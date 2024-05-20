"الداودي" يبحث إنشاء شركة مساهمة لإدارة منظومة المخلفات بمحافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة وجمع المخلفات الصلبة بالمحافظة وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

حضر الاجتماع كل من المهندس توفيق أحمد مدير شركة ايبكس للاستشارات والمهندس محمد نصر استشارى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والمهندس شكرى محمد حسين استشاري شركة ايبكس للاستشارات وأحمد الزين عضو ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وقال محافظ قنا إن الهدف من فكرة إنشاء شركة مساهمة هوتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وتحقيق أكبر قدر من المرونة في تعيين العمالة وتحفيزهم في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار "الداودي" الى أنه هناك العديد من المعوقات التي تواجه المحافظة في إدارة المخلفات الصلبة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة إنشاء شركة مساهمة للتغلب على هذه المعوقات والتي من بينها نقص العمالة ونقص موارد صيانة المعدات وصعوبة تمويل مشاريع النظافة وعدم وجود نظام فعال لإدارة النفايات.

وأضاف أن الهدف من تأسيس الشركة هو،ايضا، وضع نظام أساسيّ ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء، إلى جانب تصحيح الهياكل المالية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مما يُيسر عمليات التخطيط والرقابة والمساءلة، وإيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة، لافتا الى أن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يسمح للمحافظات بإنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإدارة الخدمات العامة، بما في ذلك إدارة وجمع المخلفات الصلبة.

وأكد محافظ قنا أنه من المتوقع أن تساهم شركة المساهمة لإدارة وجمع المخلفات الصلبة في تحسين منظومة النظافة في مدن وقرى المحافظة المختلفة من خلال زيادة كفاءة إدارة المخلفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وخفض تكلفة الخدمات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى الحفاظ على المعدات وزيادة كفاءتها.