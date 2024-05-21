وكيل "تعليم قنا" يعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقناعن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة(جائزة الدولة للمبدع الصغير) والتى تقام تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، تحت إشراف المجلس الأعلى للثقافة فى دورتها الرابعة.



فاز فى المسابقة الطالبة هبه توفيق محمد بالصف الرابع الابتدائي وشقيقها الطالب أحمد توفيق محمد بالصف السادس الابتدائي مدرسة نجع السيد التابعة لادارة قنا التعليمية بالمركز الثانى لتصميمها عمل مشترك فى مجال الأبتكارات العلمية ضمن (المرحلة العمرية الأولى)

وأضاف وكيل الوزارة أن (جائزة الدولة للمبدع الصغير) تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والأبتكار، مشيدا بموهبة الطلاب ونجاحهم في تطبيق المهارة التكنولوجية وتحويلها إلى ابتكار علمي يخدم المجتمع، مثمنًا دور أسرة الطلاب وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى لتقديمهم كافة أوجه الدعم والمساندة الفاعلة لتحقيق مثل هذه الإنجازات العلمية.

في سياق آخر، كان قد أعلن الدكتور محمد السيد عن فوز 48 مدرسة في مشروع الصيانة البسيطة، والتى تنظمها وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام السابع بتمويل من بنك التعمير الألماني، وتستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمراحل التعليم المختلفة.

وهنأ الدكتور محمد السيد الدكتورة دعاء عسران مدير إدارة الجودة واللامركزبة ومنسق عام مشروع سماف بالمديرية لمساهمتها وأعضاء إدارة اللامركزية بالمديرية والإدارات التعليمية في تنظيم أعمال الصيانة والنظافة بالتعاون مع مجلس الأمناء والاستفادة من جوائز المسابقة كبند اضافي يساعد في تكاليف صيانة المدارس الفائزة خلال إجازة الصيف



وأضاف أن المديرية حصلت على مبلغ 380.930 جنيه سيجري استخدامها وفقًا لاحتياجات كل مدرسة لخدمة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدرسة بشكل أساسي وبحسب اللوائح والضوابط المنظمة لذلك .