"كانت راجعة من مكتب تحفيظ القرآن".. مصرع تلميذة سقط عليها حائط فى قنا

لقيت تلميذة مصرعها، حيث سقط عليها حائط خلال عودتها من مكتب تحفيظ القرآن الكريم في قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وتقرر نقلها إلى مشرحة أبوتشت المركزي.



كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذة إثر سقوط حائط عليها فى قرية كوم يعقوب التابعة لدائرة مركز أبوتشت.



وبعد الفحص تبين مصرع نورا عبدالهادى عبدالحميد، 10 أعوام، تلميذة بالصف الرابع الابتدائى، سقط عليها حائط خلال عودتها من مكتب تحفيظ قرآن كريم فى قرية كوم يعقوب مركز أبوتشت.



جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ التحقيق لكشف ملابسات الواقعة كاملة.