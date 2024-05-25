رئيس أساقفة سبسطية: القضية الفلسطينية قضية كل إنسان حر

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدا أكاديميا ألمانيا، ضم عددا من أساتذة الجامعات الألمانية الذين وصلوا في زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وبهدف المناداة بوقف العدوان على غزة وتحقيق العدالة ونيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة كاملة.

◄ القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني لوحده

ورحب بهم المطران حيث استقبلهم في كنيسة القيامة باعثا رسالة شكر ووفاء لكافة الأحرار في هذا العالم في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يطالبون بوقف الحرب وتحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني، قائلًا: “نحيي أساتذة الجامعات وطلاب الجامعات أيضا الذين يواصلون حراكهم الرافض للحرب وهم من خلال هذا يعبرون عن انحيازهم للقيم الإنسانية”.

وقال المطران عطالله إن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني لوحده بل هي قضية كل إنسان حر في هذا العالم يجب أن يقوم بالدفاع عن هذا الشعب المظلوم الذي عانى من النكبات والنكسات والحروب والمظالم والتي وصلت ذروتها هذه الأيام من خلال هذه الحرب التدميرية الهمجية التي يتعرض لها أهلنا في غزة المحاصرة.

◄ لسنا دعاة حروب وقتل وعنصرية

تابع: “من هنا ومعا و-سويا- نطلق نداءنا إلى كل المرجعيات الحقوقية والإنسانية والدينية في هذا العالم بضرورة العمل من أجل وقف هذا النزيف، كما ونود أن نشكر كافة الدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين وهذا رد طبيعي على ما يتعرض له شعبنا من مظالم ورد على الاحتلال الممعن في قمعه وظلمه لأبناء شعبنا”.

أوضح: “لسنا دعاة حروب وقتل وعنصرية وسلاح وموت بل نحن دعاة سلام ومحبة ورحمة ومن وحي عيد القيامة وفي كنيسة القيامة نقول بأن الخير سوف ينتصر على الشر، والحياة سوف تنتصر على الموت، وقيم العدالة والخير في عالمنا سوف تنتصر على الشر والقمع والظلم والاستبداد والاحتلال”.

قدم حنا للوفد تقريرا تفصيليا عن أحوال مدينة القدس، كما تحدث عن ضرورة أن تتسع رقعة الحراك الرافض للحرب في العالم وأن تكون هنالك قوة ضاغطة ولوبي مناهض للحرب مطالب بأن يتوقف هذا النزيف المروع.