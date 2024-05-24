الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الطائفة الإنجيلية: الاستثمار في البشر يحتاج إلى الصبر ومنح الفرصة الثانية

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا بمناسبة ضم أعضاء جدد، أمس الخميس.

 وذلك بحضور القس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والأسقف يوسف شحاتة، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس منسى ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، والقس نشأت واطسون، راعي كنيسة مستشفى الأمريكان السابق، والقس ماهر عبده، راعي الكنيسة الرسولية بطنطا، والقس اختيار خليفة، راعي كنيسة المثال المسيحي بطنطا، والقس ماجد مريد، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، و الدكتور مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء السابق، والدكتور مصطفى صادق، وكيل كلية التربية ورئيس قسم الطفولة، والدكتورة أمل سافوح، مدير عام بنك الدم الإقليمي بالغربية، والدكتورة أمال أبو باشا، مدير مكتب رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتورة رانيا الكيلاني، أستاذ بكلية الآداب قسم الاجتماع جامعة طنطا، والدكتور مصطفى بهجت، عميد كلية الصيدلة السابق، والدكتورة مروة ذوبان، أستاذ بكلية التجارة جامعة طنطا.

 علينا أن نعرف دائمًا الأسباب والجذور الحقيقية للصعوبات والتحديات في حياتنا

وخلال خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد بالكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، كما هنأ راعي الكنيسة القس منسى ناجي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الاحتفال اليوم، مضيفًا: "علينا أن نعلم يا أحبائي أن الاستثمار في البشر يحتاج إلى الصبر والقدرة على منح الفرصة الثانية وهو الأمل لصناعة قادة عظام، وأساس بناء المستقبل، كما علينا أن نعرف دائمًا الأسباب والجذور الحقيقية للصعوبات والتحديات في حياتنا وعدم التعامل فقط مع ظواهر المشكلات".

 

الدكتور القس اندريه زكي القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الانجيلية الطائفة الإنجيلية بمصر

مواد متعلقة

الكاردينال بارولين: البابا يوحنا بولس الثاني كان يرغب في فتح آفاق للرجاء بإفريقيا

الأنبا توما يشارك فى فعاليات لجنة التحضيرات لسنة اليوبيل "حجاج الرجاء" بروما

المطران عطا الله حنا يستقبل وفدا كنسيا من كندا في كنيسة القيامة

موعد الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

الكنائس الكاثوليكيّة في مصر تستقبل ذخائر القديس فرنسيس الأسيزي

الأنبا باخوم يشهد اللقاء الخامس من اجتماعات مذكرات آدم

أسقف نجع حمادي يترأس اجتماع الخدام بالإيبارشية

"المحبة تحتمل كل شيء".. الأنبا بشارة يحتفل بعيد القديسة ريتا بالإسكندرية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

"نعيمًا يا فخر العرب".. محمد صلاح بـ نيولوك جديد على "إنستجرام"

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

عائشة بن أحمد ليست الأولى.. فنانون تربعوا على قائمة "السناجل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية