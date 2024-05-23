الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسقف نجع حمادي يترأس اجتماع الخدام بالإيبارشية

الانبا بضابا
الانبا بضابا

كشفت إيبارشية نجع حمادي أخر فعاليات الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع فترة الخماسين المقدسة وقبيل بدء صوم الرسل.

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وقالت الإيبارشية في بيان لها: إنه ترأس الأنبا بضابا اجتماع خدام التربية الكنسية للبنات بنجع حمادي وذلك تحت إشراف القمص تيموثاوس داود والقس انسطاسي صموئيل. 

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جاء ذلك بكاتدرائية القديس العظيم مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي وفي نهاية الاجتماع وزع نيافته الهدايا التذكاريه لجميع الحاضرين. 

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ولفتت الإيبارشية إلى أنه ترأس الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي صلاة القداس الإلهي من كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس والقديس العظيم الانبا بيشوى بالدهسة - فرشوط. 

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وشارك نيافته في صلاة القداس الإلهي أباء كهنة الكنيسة وبعض أباء كهنة الإيبارشية.

 

كما ترأس أسقف نجع حمادي أمس الأربعاء، صلاة القداس الإلهي من كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بهو - نجع حمادي.

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وكان قد شهد الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي عددًا من الفعاليات عقب احتفالات عيد القيامة المجيد، اذ ترأس صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بقرية بهجورة التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته كاهن الكنيسة ذاتها الأب القس يسطس قمصًا.

وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

من هو الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها؟

الراهب القمص أنسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة وخدم في القوات المسلحة "ملازم احتياط".


عمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، وفي الدير صار مسئولًا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في "العزباوية" التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير.


ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق (السابق)، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا.

إيبارشية نجع حمادي الانبا بضابا أسقف نجع حمادي فترة الخماسين المقدسة بدء صوم الرسل أجتماع خدام التربية الكنسية للبنات القمص تيموثاوس داود القس انسطاسي صموئيل

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