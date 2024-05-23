الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قداسة البابا تواضروس يستقبل مبعوث الفاتيكان

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني ومبعوث بابا الڤاتيكان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الكاردينال ڤيكتور فرناندز مسؤول دائرة العقيدة  والإيمان بالڤاتيكان.

نقل الكاردينال تحيات قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، مثنيًا على لقاءات المحبة بين الكنيستين والتي كان آخرها لقاء مايو ٢٠٢٣ بمناسبة مرور خمسين سنة على عودة العلاقات بينهما بزيارة قداسة البابا شنودة الثالث للڤاتيكان ولقائه البابا بولس السادس، وذلك في العاشر من مايو عام ١٩٧٣.

ودار الحوار أثناء اللقاء حول بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي صدر عن المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، والذي تضمن رفضها لما يسمى بالزواج المثلي، وأكد الكاردينال ڤيكتور فرناندز على أن الكنيسة الكاثوليكية تدعم هذا البيان بالكامل وتلتزم بكل ماجاء فيه، باعتبار أن هذه هي تعاليم الكتاب المقدس.

وأشار إلى أن وثيقة الكرامة الإنسانية التي صدرت عن الكنيسة الكاثوليكية تعلن بوضوح أن الزواج هو الذي يتم بين رجل وامرأة فقط ومن ثم إنجاب الأطفال، مؤكدًا على رفض الكنيسة الكاثوليكية التام للزواج المثلي.

وأشار إلى أنه قدم إيضاحًا شاملًا لهذا الموضوع في رسالة تفصيلية بحسب طلب وفد الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في لجنة الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية والتي انعقدت في يناير ٢٠٢٤.

وفي نهاية المقابلة أشار قداسة البابا إلى مسيرة المحبة بين الكنيستين وأهمية الحوار ولكن بعد تقييم ما تم إنجازه فيه خلال السنوات العشرين الماضية وضرورة وضع أساليب وآليات أكثر فعالية له.

وطلب قداسته نقل تحيات المحبة والتقدير إلى قداسة البابا فرنسيس، حضر اللقاء الكاردينال نيقولاوس هنري سفير الڤاتيكان بمصر.

قداسة البابا يلتقي أسرة "تي پارثينوس"

كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، ٣٠٠ من أعضاء أسرة "تي پارثينوس" (PYF) لطلاب وخريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة.

تضمن لقاء قداسة البابا بالشباب، والذي تم على مجموعتين، إلقاء قداسته كلمة روحية، وأجاب على عدد كبير من الأسئلة في مختلف الموضوعات: روحية وكتابية وعقيدية وشبابية، ووزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا الصور معه قداسته.

حضر اللقاء الأبوان المشرفان على خدمة الأسرة الأب القس فيلوباتير نبيه كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، والأب القس أرميا سعيد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس.

يأتي هذا االقاء بمناسبة مرور ٢٠ سنة على تأسيس أسرة "PYF"، وكذلك بمناسبة انضمام طلاب الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU) للأسرة.

البابا تواضروس الكاردينال ڤيكتور فرناندز البابا تواضروس الثاني مسؤول دائرة العقيدة والإيمان بالڤاتيكان قداسة البابا فرنسيس

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