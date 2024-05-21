متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود والعنصرة 2024؟

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن مواعيد عيد الصعود المجيد وعيد العنصرة لعام٢٠٢٤، وذلك بالتزامن مع احتفالات الخماسين المقدسة.

موعد الاحتفال بعيد الصعود

إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في ١٣ يونيو ٢٠٢٤ بعيد الصعود المجيد.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تنظيم صلوات القداسات احتفالات بهذه المناسبة ويترأس أساقفة الكنيسة الارثوذكسية قداسات عيد الصعود المجيد.

عيد الصعود

وعيد الصعود هو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد القيامة المجيد.

وعيد الصعود هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما وينتهى يوم عيد الرسل وهو يوم استشهاد القديسين بطرس وبولس.

ويعتبر واحدا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

وذكرت القصة الكاملة لعيد الصعود في الأصحاح الأول من سفر "أعمال الرسل" من الآية الأولى وحتى الحادية عشر، فتحدث الإصحاح الأول عن "اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين أختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله"، كما تحدث عن "المعمودية" وأن علم الأزمنة عند الله حين قال "فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.

وتتاهب الكنيسة الارثوذكسية لبدء صوم الرسل عقب احتفالها بعيد الصعود وذلك في٢٤ يونيو المقبل حتى ١٢ يوليو المقبل باقامة صلوات القداس الإلهي.

عيد العنصرة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 23 يونيو2024 بعيد العنصرة المجيد، أو عيد الخمسين، وهو عيد مسيحي يحتفل به بعد عيد القيامة بخمسين يومًا، ويقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام بحسب رواية سفر أعمال الرسل.

يعتبر عيد الخمسين عيد مهم في التقويم العبري القديم يحتفل بنزول وحي ناموس موسى وقد أدخله المسيحيون ضِمن الأعياد المسيحية لإحياء ذكرى نزول الروح القدس على تلاميذ يسوع الإثنى عشر حسب المعتقدات المسيحية.