الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطران اللاتينية بمصر يلتقي رؤساء الرهبانيات

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

شهدت الكنيسة الكاثوليكية بمصر عددًا من الفعاليات والأنشطة خلال فترة الخماسين وقبيل بدء صوم الرسل، والتقى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، رؤساء الرهبانيات الرجالية بمصر، وذلك بمقر المطرانية.

أتى اللقاء في إطار التنسيق المتبادل، والحوار الأخوي، تجاه الأمور الخاصة بكافة الإخوة الرهبان، التابعين للكنيسة اللاتينية، حيث قدم الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، الشكر إلى المطران، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، لسعيهم الدؤوب، لتذليل أي عقبات تواجه رسالة وخدمة الرهبان بمصر.
 

فعاليات اليوم الثاني من ثلاثية عيد القديسة ريتا

كما أقيمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

ترأس القداس الإلهي الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، رئيس دير القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكان، والأب سامي أسعد الفرنسيسكاني، والأخ بيتر عبدربه الفرنسيسكاني.

وألقى الأب ميلاد رزق عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى الأب ميلاد، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.
 

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