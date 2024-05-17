الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة فراميلد الأرملة

تحىي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، ذكرى القديسة فراميلد الأرملة، ونستعرض ابرز المعلومات عنها وعن حياتها وفقا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، والذي قال إن المعلومات عن حياة القديسة فراميلد أو فراموزا مستقاة بشكل رئيسي من مصدرين: "حياة" ابنتها القديسة أوسبيرتا التي كُتبت في القرن الثامن، و"أكتا" القديسة فراميلد التي كُتبت في القرن الثاني عشر، و من المفترض أنها وُلدت في بداية القرن السابع لأسرة ألمانية نبيلة.

أبرز المعلومات عن حياة القديسة فراميلد

