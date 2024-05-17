الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة فراميلد الأرملة

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحىي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، ذكرى القديسة فراميلد الأرملة، ونستعرض ابرز المعلومات عنها وعن حياتها وفقا الأب  وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني، والذي قال إن المعلومات عن حياة القديسة فراميلد أو فراموزا مستقاة بشكل رئيسي من مصدرين: "حياة" ابنتها القديسة أوسبيرتا التي كُتبت في القرن الثامن، و"أكتا" القديسة فراميلد التي كُتبت في القرن الثاني عشر، و من المفترض أنها وُلدت في بداية القرن السابع لأسرة ألمانية نبيلة.

 

أبرز المعلومات عن حياة القديسة فراميلد 
 

  • تزوجت من بياتفريد، أحد موظفي بلاط الملك داجوبيرت الأول، وأنجبت منه ابنتها أوستريبرتا. وفقًا للسيرة "، سبقت ولادة أوستريبرتا رؤيا ملائكية، وهو حدث ساعد على تكريس الطفلة منذ اللحظة التي جاءت فيها إلى العالم.
     
  • عندما أبدت أوستربيرتا رغبتها في تكريس نفسها للحياة التأملية في دير، تفهمت فراميلدا التي كانت مترددة في البداية دعوة ابنتها في النهاية ووافقها في اختيارها، وتشهد هذه الحادثة على إيمان فراميلد العميق واحترامها للمشيئة الإلهية، حتى عندما تتعارض مع رغباتها الشخصية.
     
  • بعد أن دخلت أوستربيرتا الدير، قررت فراميلدا التي أصبحت أرملة، أن تكرس حياتها لخدمة جيرانها، وزعت كل ممتلكاتها على الفقراء وتبرعت بعطايا كبيرة للكنائس والأديرة. أصبح سخاؤها وروحها الخيرية أسطورة، مما جعلها مثالًا يُحتذى به لكل من يرغب في أن يحيا حياة مكرسة لله.
     
  • يُفترض أن القديسة فراميلد قد توفيت حوالي سنة 680، بعطر القداسة، دُفنت في الكنيسة المكرسة للسيدة العذراء التي بنتها في بافيلي.
  • بسبب غارات النورمانديين، تم جمع ذخائرها مع ذخائر ابنتها في مونتروي سور مير، ولكن خلال الثورة الفرنسية عام 1793 تم حرقها وتفريقها، و الولاء للقديسة فراميلد كان منتشرًا على نطاق واسع، خاصة بين المؤمنين الذين كانوا يستحضرونها ضد الصداع. تم الاحتفال بعيدها في 17 مايو.
الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكرى القديسة فراميلد الأرملة القديسة فراميلد الأرملة الاب وليم عبد المسيح كنيسة

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