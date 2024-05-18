يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن الأصوام والأعياد المسيحية المتبقية خلال عام ٢٠٢٤وخاصة أن الكنيسة تعيش خلال تلك الفترة فتر الخماسين المقدسة.

الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024

وفي هذا التقرير نستعرض الاعياد والاصوام المسيحية المتبقية لهذا العام:-

شهر يونيو

عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740



عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740



حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740



بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740



شهر يوليو

عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب.

الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024

شهر اغسطس

بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740



عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740



عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري

شهر سبتمبر

النيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741



تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741

نوفمبر.

نوفمبر. بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور

الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024

وهذه الفترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود السيد المسيح إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه ليؤكد قيامته المقدسة، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

أما في الفترة من عيد الصعود وإلى تسعة أيام من بعده، فيحتفل بدورة احتفالية في داخلها الهيكل فقط لأنه هو السماء عينها

وفي فترة الخماسين الفرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

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