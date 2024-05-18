الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024
يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن الأصوام والأعياد المسيحية المتبقية خلال عام ٢٠٢٤وخاصة أن الكنيسة تعيش خلال تلك الفترة فتر الخماسين المقدسة.
الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024
وفي هذا التقرير نستعرض الاعياد والاصوام المسيحية المتبقية لهذا العام:-
شهر يونيو
- عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740
- عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740
- حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740
- بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740
شهر يوليو
- عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب.
الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024
شهر اغسطس
- بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740
- عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740
- عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري
شهر سبتمبر
- النيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741
- تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741
نوفمبر.
- بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور
الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024
وهذه الفترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.
وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود السيد المسيح إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.
وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه ليؤكد قيامته المقدسة، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.
أما في الفترة من عيد الصعود وإلى تسعة أيام من بعده، فيحتفل بدورة احتفالية في داخلها الهيكل فقط لأنه هو السماء عينها
وفي فترة الخماسين الفرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.
قد يهمك:
- لو بتفكر تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024
- توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024
- أسعار الأضاحى اليوم 18 مايو 2024.. انخفاض ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى
- مصدر رفيع المستوى: لا صحة للمزاعم الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بمحكمة العدل