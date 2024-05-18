السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن الأصوام والأعياد المسيحية المتبقية خلال عام ٢٠٢٤وخاصة أن الكنيسة تعيش خلال تلك الفترة فتر الخماسين المقدسة.

الأعياد المسيحية المتبقية لعام 2024

كيف عرفت الكنائس المسيحية الصوم الكبير؟

الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024

وفي هذا التقرير نستعرض الاعياد والاصوام المسيحية المتبقية لهذا العام:-

شهر يونيو

  • عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740
     
  • عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740
     
  • حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740
     
  • بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740
     

شهر يوليو

  • عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب.

الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024

شهر اغسطس

  • بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740
     
  • عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740
     
  • عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري

شهر سبتمبر 

  • النيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741
     
  • تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741
    نوفمبر.
  • بدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور

الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية 2024

وهذه الفترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود السيد المسيح إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه ليؤكد قيامته المقدسة، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

أما في الفترة من عيد الصعود وإلى تسعة أيام من بعده، فيحتفل بدورة احتفالية في داخلها الهيكل فقط لأنه هو السماء عينها

وفي فترة الخماسين الفرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

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