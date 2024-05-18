أبرز المعلومات عن الطوباوي رولان رئيس دير هاسنون

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بذكرى الطوباوي رولان رئيس دير هاسنون:

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:

وُلد رولان في عائلة فرنسية نبيلة وانجذب منذ صغره إلى الحياة التأملية والانضباط الصارم للأديرة البينديكتية. بعد دعوته،

انضم إلى دير سانت أرماند، وهو مركز مشهور للثقافة والروحانية يقع في شمال فرنسا اليوم.



حوالي عام 1069، كُلِّفَ رولان بقيادة تأسيس دير جديد في برية هاسنون، على حدود بلجيكا الحالية. وبفضل مثابرته وبُعد نظره، تمكن رولاند من تحويل هذه المنطقة الوعرة إلى مركز ديني وثقافي مزدهر. بعد تعيينه رئيسًا للدير الذي تأسس حديثًا، قاد رولاند نمو الدير بحكمة وتفانٍ، وغرس في إخوته قيم الانضباط والصلاة والعمل اليدوي.



لا يزال التاريخ الدقيق لوفاة الطوباوي رولان غير مؤكد. وفقًا لغاليا كريستيانا، كان ذلك في 9 نوفمبر 1084. وبعد قرن من وفاته، عُثِرَ على جثة رولان غير فاسدة، مما زاد من تبجيل شخصيته وعزز من تقديسها.



يحدد التقويم البينديكتيني الاحتفال بعيده في 18 مايو. حتى اليوم، يتم تبجيل الطوباوي رولان باعتباره راعي دير هاسنون وشخصية ملهمة لأولئك الذين يسعون إلى القداسة من خلال الحياة الرهبانية.

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار



تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.