الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يونيو المقبل.. الكنيسة تتأهب لصوم الرسل واستئناف عظة البابا

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تتأهب الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، في يونيو المقبل لاستئناف عظة البابا تواضروس الثاني وانطلاق صوم الرسل، كأول صوم ياتى عقب احتفالات عيد القيامة المجيد هذا العام.

 استئناف عظة البابا بعد توقف دام لأكثر من شهرين

إذ يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، يوم 26 يونيو المقبل، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته في أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

بدء صوم الرسل يوم 24 يونيو المقبل

 في سياق آخر، تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية في 24 يونيو المقبل، صوم الرسل ويستمر حتى ١٢ يوليو المقبل.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

أول صيام صامته الكنيسة المسيحية

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

تحديد يوم صوم الرسل

ومن جهته، قال الأرشيدياكون رشدي واصف عن تحديد يوم صوم الرسل في مقاله له: "إنه نحدد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر".

أ- فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

ت‌- وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل موضحًا سنة 1705 ش العيد 22 برمودة إذن 8 + 15 = 23 يومًا إذن صوم الرسل يكون 23 يومًا.

وتابع: "معروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصبح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82".

البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس عظتة الاسبوعية إذاعة العظة القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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