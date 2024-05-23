الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا دانيال يترأس اجتماعات اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكاثوليكية

جريدة الدستور

أقيمت اجتماعات اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

شارك في الاجتماعات مسؤولو مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، ومسؤولو لجان المنبثقة من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي.

وأكدت صفحة اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لجنة المناهج أنهت من العديد من مناهج المرحلة الابتدائية، لتعميمها على مستوي مكاتب التعليم المسيحي بجميع الإيبارشيات، وجار الانتهاء من باقي المناهج للمرحلتين الإعدادية، والثانوية، كما يتم حاليًا إعداد دليل الخادم.

كذلك، تم تحديد الفترة من الرابع، وحتى السادس من يوليو المقبل، موعدًا لاقامة مؤتمر يشمل جميع خدام المرحلة الإعدادية، من كافة الإيبارشيات الكاثوليكية.

تضمنت اللقاءات أيضًا مناقشة سبل الاستعداد لاستقبال يوم الخادم لعام ٢٠٢٤، كما اتفقت لجنة المسابقات على مسابقة إنجيل القديس لوقا، حيث تم استحداث مسابقة جديدة للخدام.

وفيما يخص لجنة الميديا، تمت مناقشة سبل تنشيط الموقع الإلكتروني، الذي سيضم العديد من المراجع، والفيديوهات، والوثائق الكاثوليكية، وتنشيط قناة اليوتيوب، كما تم ابتكار جهاز جديد يساعد لجنة المسابقات في مسابقة الخدام.

وفي هذا السياق، تشكر اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، الكلية الإكليريكية، بالمعادي، على استقبال لقاءات اللجنة، طيلة الثلاث أيام الماضية.

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