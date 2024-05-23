الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

أسقف نجع حمادى يترأس ترقية كهنة فى الخماسين

نيافة الأنبا بضابا
نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي

شهد الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي عددًا من الفعاليات عقب احتفالات عيد القيامة المجيد، اذ ترأس صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بقرية بهجورة التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته كاهن الكنيسة ذاتها الأب القس يسطس قمصًا.

وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

كما صلى نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الحبيلات الغربية التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته الأب القس متياس فوزي كاهن الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية، ورسم عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس وأغنسطس للخدمة بها.

كما عمّد نيافة الأنبا بضابا خلال صلاة القداس عددًا من الأطفال من أبناء الكنيسة ذاتها.

رسامة قمص بنجع حمادي

كما صلى نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي القداس الإلهي، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفرشوط التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته القس اليشع هلال كاهن الكنيسة قمصًا.

الراهب القمص أنسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة وخدم في القوات المسلحة "ملازم احتياط".

عمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، وفي الدير صار مسئولًا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في "العزباوية" التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير.

ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق (السابق)، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا.

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