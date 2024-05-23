الخميس 23 مايو 2024
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الأنبا دانييل يترأس رسامة دياكون وأغنسطس جديدان بسيدنى

جريدة الدستور

قال القمص موسي إبراهيم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، إن الأنبا دانييل، أسقف سيدني، ترأس صلاة قداس أحد توما في كنيسة القديسين البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس بمنطقة Monterey بسيدني.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏كاتدرائية الضريح الوطني لعيد الحبل بلا دنس‏‏ و‏نص‏‏

وتابع في بيان، أنه عقب صلاة الصلح تمم سيامة شماس بدرجة دياكون وآخر برتبة أغنسطس للخدمة في الكنيسة ذاتها، موضحًا أن شارك في الصلوات القمص يوسف فانوس والقس چوزيف غطاس، وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

قد تكون صورة ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏كاتدرائية الضريح الوطني لعيد الحبل بلا دنس‏‏

ولفت إلى أنه احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر بعيد شفيعه، في سهرة روحية امتدت من مساء أمس الأول وانتهت صباح أمس، حيث صلى الأنبا أقلاديوس، أسقف ورئيس الدير، صلوات عشية العيد، ثم تسبحة نصف الليل، وشاركه الصلوات الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، ومجمع الآباء رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات مختلفة.

قد تكون صورة ‏شخصين‏

وتابع كما تم عمل تمجيد للقديس الأنبا باخوميوس "أب الشركة الرهبانية"، واختتمت الصلوات بالقداس الإلهي، وسط حضور شعبي كثيف.

وأضاف متحدث الكنيسة، أنه زار الأنبا كيرلس، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، وعميد كلية البابا كيرلس عمود الدين اللاهوتية بلوس أنچلوس، دولة قبرص وبصحبته وفد مكون من ٣٠ من طلبة الكلية ذاتها في رحلة علمية لزيارة المعالم الموجودة في قبرص وورد ذكرها في أسفار العهد الجديد.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

وصلى الأنبا كيرلس القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي، بليماسول، وشاركه الراهب القس إيرنيئيوس البرموسي، النائب البابوي لقبرص، الذي كان في استقبال نيافته لدى وصوله الكنيسة.

واختتم كما شارك في القداس الآباء القس دانيال عازر والقس داڤيد عازر، وكاهن الكنيسة القس لوقا يوسف، والوفد الطلابي المرافق لنيافته، وخورس الشمامسة، وشعب الكنيسة.

القمص موسى ابراهيم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانبا دانييل أسقف سيدنى البابا كيرلس السادس كنيسة القديسين درجة دياكون

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