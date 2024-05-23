الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المحبة تحتمل كل شيء".. الأنبا بشارة يحتفل بعيد القديسة ريتا بالإسكندرية

عيد القديسة ريتا
عيد القديسة ريتا بالإسكندرية

ترأس صباح أمس، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبو القديسة ريتا، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القديسة ريتا توصينا بالمحبة"، مؤكدًا أن الحب يخلق القداسة.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي، والتبرك من رفات القديسة ريتا.

 مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد القديسة ريتا بالإسكندرية

كما ترأس مساء أمس، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.

شارك أيضًا الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبو القديسة ريتا، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "خلقت القديسة ريتا من روح الآلام، روح القداسة والعفة"، واختتمت الصلاة بالتطواف الاحتفالي.

كما أقيمت، فعاليات اليوم الثالث والأخير من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

ترأس القداس الإلهي الختامي للثلاثية المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكاني.

وألقى نائب مطران الكنيسة اللاتينية عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى المونسينيور أنطوان، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.

كما ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد القديسة ريتا، بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

وعلى الصعيد ذاته أقيمت فعاليات اليوم الثاني من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

ترأس القداس الإلهي الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، رئيس دير القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكان، والأب سامي أسعد الفرنسيسكاني، والأخ بيتر عبدربه الفرنسيسكاني.

وألقى الأب ميلاد رزق عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى الأب ميلاد، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.

الانبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص إيبارشية أبوقرقاص لأقباط الكاثوليك عيد القديسة ريتا شفيعة الحالات المستعصية

مواد متعلقة

الأنبا دانييل يترأس رسامة دياكون وأغنسطس جديدان بسيدنى

الأنبا دانيال يترأس اجتماعات اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكاثوليكية

قداسة البابا تواضروس يستقبل مبعوث الفاتيكان

أسقف نجع حمادى يترأس ترقية كهنة فى الخماسين

الاحتفال بعيد الشهيدة دميانة بديرها في البراري.. فمن هى؟

باحث قبطي: "الأرثوذكسية" وضعت شروطا للشماسات النساء في عهد البابا شنودة

ما دور الشماسة في الكنيسة؟.. مطران طنطا يوضح

مطران اللاتينية بمصر يلتقي رؤساء الرهبانيات

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

أمريكا وأوروبا تسعيان لاسترضاء مصر وفتح معبر رفح.. والأخيرة: لا تنسيق مع إسرائيل

انخفاض 6 درجات.. مركز المناخ يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

المشدد 3 سنوات للمدير التنفيذي السابق لنادي بلدية المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية