المطران عطا الله حنا يستقبل وفدا كنسيا من كندا في كنيسة القيامة

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا كنسيا من كندا، والذين وصلوا الى مدينة القدس في هذا الموسم الفصحي المبارك حيث استقبلهم اولا في كنيسة القيامة متحدثا عن مكانة هذا المكان المقدس والذي يعتبر القبلة الأولى والوحيدة للمسيحيين كافة في مشارق الأرض ومغاربها.

القدس المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث

وتابع المطران عطا الله في بيان له، أن القدس مدينة إيماننا وانتماءنا وحاضنة أهم مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا وعراقة وجودنا، والقدس مدينة تختلف عن اية مدينة أخرى في هذا العالم فلها خصوصيتها وفرادتها، إنها المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث، وهي المدينة التي من المفترض ان تكون مدينة للسلام ولكن واقعها اليوم لا يشير الى ذلك بسبب غياب العدالة وبسبب السياسات العنصرية التي يتعرض لها الفلسطينيون في مقدساتهم واحيائهم.

كيف يمكن أن يكون هنالك سلام حقيقي مع هذا الكم الهائل من المظالم التي يتعرض لها شعبنا؟

ولفت: الكثيرون في هذا العالم يتحدثون عن السلام وقد أضحت كلمة السلام شعارا يتغنى به البعض في عالمنا، ولكن أين نحن من السلام بغياب العدالة وكيف يمكن أن يكون هنالك سلام حقيقي مع هذا الكم الهائل من المظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته لاسيما الحرب التدميرية الممنهجة والتي تستهدف أهلنا في غزة، والتي أدت الى كثير من الدماء والدمار والخراب والالام والاحزان في القطاع المنكوب والمكلوم.



وأوضح أن أولئك الذين يتحدثون عن السلام، يجب أن يتحدثوا أولا عن العدالة، وانتم تلاحظون هذا المد العنصري داخل إسرائيل، وفي حكومتها حيث ان هنالك أشخاصا يتبنون خطابا فاشيا عنصريا همجيا يجب ان يرفضه الاحرار في مشارق الارض ومغاربها.

وتابع: ما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية وما يحدث في القدس انما يشير الى ان السياسة الإسرائيلية الممنهجة بحق شعبنا هي سياسة عدوانية عنصرية لا توحي ان هنالك سلاما قريبا لا بل نحن بعيدون كل البعد عن السلام لا سيما ان الاحتلال يزداد شراسة وعدوانية واستهدافا لابناء شعبنا الفلسطيني.

ما تريده اسرائيل من الفلسطينيين هو الاستسلام والفلسطينيون يقولون لن نستسلم



وأردف: لقد قلنا مرارا وتكرارا اننا مع السلام ولكن السلام شيء والاستسلام شيء اخر وما تريده إسرائيل من الفلسطينيين انما هو الاستسلام والفلسطينيون يقولون بأننا لن نستسلم ولن نتراجع قيد انملة عن ثوابتنا ومواقفنا وانتماءنا لهذه الارض المقدسة والقضية الفلسطينية التي هي قضيتنا جميعا.

ففي الوقت الذي فيه نرحب بكم نتمنى ان تنقلوا الى جميع الكنائس في العالم ما يحدث في فلسطين وما يحدث بالقدس بشكل خاص، كونوا سفراء لانبل واعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث، الفلسطينيون يحق لهم ان يعيشوا بحرية في وطنهم مثل باقي شعوب العالم وما يتعرض له الفلسطينيون من مظالم انما هي وصمة عار في جبين الإنسانية.



واختتم، أما في هذه الأيام الحزينة والعصيبة فمطلبنا الأول والأخير والوحيد هو ان تتوقف هذه الحرب وان يتوقف هذا النزيف الذي حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء، وخاصة المدنيين وشريحة الأطفال أوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.

