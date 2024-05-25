السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مخاطر صحية لشرب الماء البارد أثناء الجو الحار

تناول الماء البارد
تناول الماء البارد

تناول الماء البارد دفعة واحدة خلال الجو الحار يمكن أن يؤدي إلى  مخاطر صحية خطيرة ، فكما جاء في موقع "هيلث" الطبي، فهناك مجموعة من المخاطر والتي تتمثل في الآتي:

الصدمة الحرارية

عندما يكون الجسم في حالة ارتفاع درجة الحرارة بسبب الجو الحار، يؤدي شرب الماء البارد بشكل مفاجئ إلى تقليل درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل سريع، مما قد يسبب صدمة حرارية، هذا التغيير المفاجئ قد يسبب شعورًا بالغثيان، الدوار، وحتى الإغماء في بعض الحالات. 

التقلصات المعوية

تناول الماء البارد دفعة واحدة يمكن أن يسبب تقلصات معوية، عندما يدخل الماء البارد إلى المعدة الدافئة، يؤدي ذلك إلى تقلصات في العضلات المحيطة بالمعدة والجهاز الهضمي، هذه التقلصات قد تكون مؤلمة وتسبب ازعاجًا كبيرًا. 

ضعف الهضم

شرب الماء البارد يمكن أن يؤثر سلبًا على عملية الهضم، الماء البارد قد يسبب تقلص الأوعية الدموية المحيطة بالمعدة، مما يعيق تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي ويبطئ من عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إلى تقليل إفرازات الإنزيمات الهاضمة، مما يعيق عملية هضم الطعام بشكل صحيح.

التسبب في نزلات البرد

رغم أن تناول الماء البارد لا يسبب نزلات البرد بشكل مباشر، إلا أن تغيير درجة الحرارة السريع يمكن أن يضعف الجهاز المناعي مؤقتًا، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ووفقًا لما جاء في الموقع، فإن شرب الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم، خاصة في الجو الحار، لكن من المهم أن نتجنب تناول الماء البارد دفعة واحدة لتجنب المخاطر الصحية المحتملة، الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل صحيح وبطريقة آمنة يساعد في الحفاظ على الصحة العامة ويجنبنا المشاكل الصحية غير الضرورية.

احذر تناول الماء البارد دفعة واحدة تناول الماء البارد دفعة واحدة تناول الماء الماء البارد دفعة واحدة تناول الماء البارد دفعة واحدة يعرضك لمشاكل صحية خطيرة

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