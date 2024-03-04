من بينها تشحيم المفاصل.. 5 فوائد لشرب الماء

الماء هو أحد الأشياء الأساسية التي يجب أن نستهلكها في جميع الأوقات للحفاظ على لياقة الجسم وصحته، ومن المعروف للجميع أنه يجب استهلاك الماء بكميات كافية للحفاظ على أداء الجسم بشكل صحيح، ينصح خبراء الصحة، خاصة في فصل الصيف، بالمداومة على شرب الماء للحفاظ على برودة الجسم وترطيبه، وفقًا لموقع hindustantimes.

كما أن شرب الماء طوال اليوم يساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة وصحة الشعر والبشرة، ومن المعروف للجميع أنه يجب علينا شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

فيما يلي بعض فوائد شرب الماء التي لم تكن تعرفها من قبل.

الفوائد الصحية لشرب الماء:

تشحيم المفاصل: تتكون الغضاريف الموجودة في المفاصل من كمية كبيرة من الماء، ويساعد على امتصاص الصدمات ويحافظ على سلاسة المفاصل. عندما نشرب الماء، فإنه يساعد في تشحيم الغضاريف بشكل صحيح والحفاظ على صحة المفاصل.

تكوين اللعاب: اللعاب مهم جدًا لصحة الأسنان وكذلك لعملية الهضم. فهو يساعد في منع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة. كما أنه يسهل مضغ الطعام وبلعه، مما يساعد في عملية الهضم. يساعد الماء في تكوين اللعاب داخل الفم.

بشرة صحية: عندما نشرب كميات أقل من الماء، قد نبدأ في الحصول على بشرة جافة ومتشققة، مما يجعل البشرة عرضة لحب الشباب والخطوط الدقيقة والتجاعيد. يساعد شرب الماء في الحفاظ على رطوبة البشرة وصحتها، مما يجعلها مشرقة.

يحافظ على برودة الجسم: خلال فصل الصيف، بسبب الحرارة، يفقد الجسم الكثير من الماء من خلال العرق، مما قد يجعلنا عرضة للجفاف، للتأكد من أننا لا نصاب بالجفاف، من المهم أن نستهلك المزيد من الماء للحفاظ على برودة الجسم.

ينظم ضغط الدم: يساعد الماء في الحفاظ على الدم في حالة سائلة ويساعد في تنشيط الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم. عندما تقل نسبة الماء في الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة كثافة الدم وزيادة ضغط الدم