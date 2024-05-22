الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشاري تغذية: تناول الجبنة مع البطيخ يقلل ارتفاع السكر في الدم

تناول الجبنة مع البطيخ
تناول الجبنة مع البطيخ

قال الدكتور محمد الشافعي استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، إن فاكهة البطيخ لها فوائد عديدة منها أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 92% ما يساعد على فقدان الوزن واحتوائه على سعرات حرارية قليلة تكاد تكون منعدمة إضافة إلى الألياف الطبيعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، أن هناك أضرارا محتملة للبطيخ لاحتوائه على مؤشر جلايسيمي مرتفع، لإحداث ارتفاع في مستويات سكر الدم، والأنسولين، منوهًا بضرورة أخذ الحذر لكل  من يعاني من مرض السكر في نوعه الأول والثاني بتناول قطعة واحدة من البطيخ لا أكثر.

وتابع استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، أنه يُفضل تناول البطيخ بعد وجبات تحتوى على البروتين: «لما ناكل الجبنة مع البطيخ، ده بيقلل زيادة نسبة سكر الدم والأنسولين في الجسم، لذلك نبدأ الأكل بقطعة جبنة وبعدين نكمل أكلنا ونتناول البطيخ دون أي مشاكل».

ب
محمد الشافعي دي ام سي السفيرة عزيزة

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