بالأسماء.. 16 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس عمال بطريق السويس السخنة

استقبل مجمع السويس الطبي 16 مصابا، نقلتهم 11 سيارة إسعاف من موقع حادث انقلاب أتوبيس، تابعا لإحدى المصانع الخاصة في السويس.

وذكر مصدر طبي مجمع السويس، أن سيارات الإسعاف نقلت 16 عاملا أصيبوا نتيجة انقلاب أتوبيس على طريق السويس السخنة.

أسماء المصابين

وحصلت “الدستور” على أسماء مصابي الحادث وهم:

محمد أحمد عبدالفتاح، 23 سنة، يشتبه إصابته بخلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

غريب احمد البغدادي شحاتة، 36 سنة، مصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

محمود عبدالفتاح علي حسين، 46 سنة، مصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

كما أصيب محمد عبادي علي محمد، 44 سنة، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

شهد غريب سيد، 35 سنة، يشتبه إصابته بكسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

لينا سمير كامل 43 سنة، يشتبه الاصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

عمرو إسماعيل أبوالفتوح إسماعيل 42 سنة، يشتبه إصابته بكسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه.

عادل سيد أحمد عبيد 47 سنة من المنوفية يشتبه إصابته كسر بالساق اليمني والزراع الأيمن وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

وليد مصطفى أحمد علي 44 سنة يشتبه إصابته بكسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه.



كما أصيب كريم سمير سيد علي 42 سنة من الغربية بسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

أحمد مصطفي عبدالرحيم، 23 سنة، أصيب بسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

أشرف وحيد عطية 52 سنة اشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه.

محمود إبراهيم سليمان 53 سنة سائق الأتوبيس، اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.



وأصيب حمدي خيري محمد 44 سنة، يشتبه اصابته بكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

عمر محمد أحمد، 20 سنة، اشتباه كسر بضلوع الصدر اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

مؤمن محمود سليمان 33 سنة، شتباه كسر بالعمود الفقري والساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.