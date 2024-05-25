السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 15 عاملاً فى انقلاب أتوبيس عمال بطريق "السويس السخنة"

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب 15 عاملا إثر انقلاب اتوبيس بطريق السويس السخنة، وتم نقل المصابين لمجمع السويس الطبي.

 

تلقت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس عمال بإحدى مصانع الورق خلال نقلهم بطريق السويس السخنة.

 

ودفعت هيئة الإسعاف عدد من السيارات المجهزة للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، تمهيدًا لنقلهم للمجمع الطبي بمحافظة السويس.

 

وصول المصابين 

واستقبل مجمع السويس الطبي 15 عاملا مصابا، تراوحت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، نقلتهم سيارات الإسعاف من مكان الحادث.

 

وذكر مصدر طبي أن المجمع رفع حالة الطوارئ والاستعداد فور وصول الأخطار من هيئة الاسعاف.

 

وأضاف المصدر أن قسم الطوارئ قدم كل الإسعافات اللازمة للمصابين فور وصولهم للمجمع، وأشار إلى أن حالاتهم مستقرة.

 

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب اتوبيس تابعا لإحدى المصانع الخاصة أدى لإصابة عدد من العمال.

 

ووجهت مديرية أمن السويس قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع البلاغ أمام إحدى القرى السياحية بمنطقة السخنة.

 

وكشفت المعاينة المبدئية أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق مما أدى لانحدار الأتوبيس وانقلاب لجانب الطريق.

 

ووجهت إدارة الحماية المدنية سيارة مجهزة للتعامل حال وقوع أي حريق بسبب انقلاب الأتوبيس، وبادر رجال الحماية بإزالة اي آثار للحادث من على الطريق حفاظًا على سلامة المارة.

انقلاب اصابة السويس السخنة مجمع

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