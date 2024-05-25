السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وليد جاب الله لـ"الشاهد": إسرائيل حريصة جدًا على توريط نفسها فى الآخر

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي، إن الحرب في غزة جاءت حتى تصب المزيد من البنزين على النار الملتهبة، لأنها جاءت بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع الجيو سياسي ما بين الصين وأمريكا، والانكماش الصيني، والانكماش الأمريكي، وأهوال دفعت بأن تحدث مشاكل كثيرة جدًا أبرزها وأكثر المتضررين منها هي إسرائيل نفسها. 

وأضاف وليد جاب الله، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية “extra news”، أن جزء من مشكلة إسرائيل الاقتصادية والاستراتيجية بصفة عامة هي تصدير المشاكل إلى الآخر، لافتًا إلى أن إسرائيل حريصة جدًا على توريط الآخر في المشاكل.

وأوضح أن إسرائيل خسائرها كبيرة، حيث خسرت أكثر من 30 مليار دولار من الاحتياطي، وخسرت البورصة مع أول صدمة لها حوالي 40 مليار دولار، وهناك تقديرات تشير إلى أنه ما يتجاوز 60 مليار دولار متعلق بالإنفاق العسكري، كما أنه يوجد حزم وسندات مساعدة.

الدكتور وليد جاب الله الاقتصاد المصرى الحبرب الروسية الاوكرانبة برنامج الشاهد

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