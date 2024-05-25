ليتوانيا: دول حلف الناتو المحاذية لروسيا ستقيم سورا من المسيرات لحماية حدودها

أعلنت حكومة ليتوانيا أن الدول الست الأعضاء فى حلف شمال الأطلسي "الناتو" والمجاورة لروسيا توافقت على إقامة "سور من المسيرات" بهدف الدفاع عن حدودها ضد "الاستفزازات".

وقالت وزيرة الداخلية فى ليتوانيا، آنيى بيلوتايت - فى تصريح - "إنه أمر جديد تماما، سور من الطائرات المسيرة يمتد من النرويج حتى بولندا، الهدف هو استخدام مسيرات وتكنولوجيات أخرى لحماية حدودنا".

وفى سياق آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن الحلف "يتضامن" مع إستونيا بعد الحادث الحدودى مع روسيا.

وقال ستولتنبرج - عبر منصة "إكس" حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية - "تحدثت إلى رئيسة الوزراء، كاجا كالاس، ويتضامن الناتو مع حليفتنا إستونيا فى مواجهة أى تهديد لسيادتها".