السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لم يكن ضابط شرطة.. هند رستم تحكى عن استجواب فى روما

الفنانة هند رستم
الفنانة هند رستم

قصت الفنانة الكبيرة هند رستم مواقف غريبة حدثت معها، وذلك على صفحات مجلة الكواكب، ومنها موقف يتعلق بمقابلتها لص في محطة القطار.

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 وقالت هند رستم: "كنت في روما وكدت أفقد عقلي، كان في يدي راديو بطارية اعجبتني فاشتريتها بمبلغ زهيد لأحضره لمصر، ولاحظت أن هناك رجلا يحوم حولي، ثم تقدم مني وسألني في رقة وهو يشير للراديو: "جهاز تسجيل؟، فقلت: “لا أنه راديو، فقال: “الآن موعد إذاعة أحبها هل تسمحين لسمعها؟، وجلس الرجل دون أن يأخذ أذنا، وقال وهو يدير قرص الراديو: ”أنا من رجال المباحث، هناك رجل يتتبعك هنا، فخذي حذرك منه، وإياك ان تعطيه فرصة لينشلك، سأكون على مقربة منك فاستنجدي بي في أي وقت”.

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وتكمل الفنانة هند رستم: "وانبعثت موسيقى من الراديو وقال وهو يستمع متظاهرا بأنه معي وأن شيئا مما حولي لا يعنيه:" سأتركك الآن لأبدأ عملية المراقبة".

وتواصل: "بدأ الخوف يستولي علي وفتحت عيني لأجد رجلا يقترب وأقبل القطار وانا أراقب كل حركة تصدر من كل من حولي، ولم اطمئن إلا عندما غادر القطار روما وحين اقبل الكمساري فتحت حقيبتي لأقدم له التذكرة وصعقت حين لم أجد حافظة نقودي، فرويت للكمساري ما حدث وأخرج من جيبه مجموعة صور فردها أمامي وهو يقول لي عند كل صورة:" هل هذا هو رجل البوليس الذي تولى حراستك في روما؟، ومرت ورة فقلت له نعم هذا، وهنا قال لي: "سيدتي هذا أبرع لصوص المحطات عندنا".

هند رستم محطة القطار روما الفنانة هند رستم عملية المراقبة الراديو

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