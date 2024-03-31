المصممة هالة فودة: هند رستم والملكة نازلى أبرز من ارتدى التلى

قالت المصممة هالة فودة، إن الطبقة العليا أيضًا اتجهت لارتداء التلي، موضحة أن من أبرز من ارتدى التلي من المشاهير كانت الملكة نازلي والفنانة هند رستم وتحية كاريوكا وسامية جمال.

وأضافت "فودة"، خلال برنامج "باب رزق"، المُذاع على قناة "dmc": "بجمع كل الصور القديمة؛ بهدف إعادة إحياء التصميمات القديمة"، مؤكدة أن التوثيق أمر مهم جدًا نتج عن حبها للتلي.

وتابعت: "أنا بحب التلي جدًا وشايفة إنه من أجمل الأزياء التراثية المصرية، كان عندي اهتمام وشغف بمعرفة تاريخ التلي وتوثيق الصور القديمة ورمزيتها واستخداماتها".

وأردفت: "الصور القديمة مؤشر مهم جدًا، عندما كنت أسافر في أي مكان المتاحف كانت تضم قطعًا قديمة من التلي والعرف عليها كان أمرًا مهمًا".

واستكملت: "التجربة بدأت عندما كنت في معرض تراثي وتعرفت على سيدات سوهاج"، مؤكدة أن الخيوط التي كانت تستخدم في صناعة التلي كانت خيوط من الفضة والذهب الخالص.