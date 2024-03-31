"باب رزق" داخل ورشة لصناعة التلي: "شغل مبهر بخيوط الفضة والذهب"

واصل الكاتب يسري الفخراني، جولاته في برنامج "باب رزق" المُذاع على قناة "dmc" وهذه المرة التقى المصممة هالة فودة؛ للتعرف على الزي التراثي لسيدات مصر.

وقال "الفخراني" خلال برنامج "باب رزق" المُذاع على قناة "dmc" إن فن التلي فن جميل وقصة كبيرة وهو فن صعيدي اشتهر في أزمنة قديمة وعاد مرة أخرى في السنوات الماضية.

فيما قالت المصممة هالة فودة، إن فن التلي تاريخيًا كان الزي التراثي للسيدات في صعيد مصر وتحديدًا في سوهاج وأسيوط.

وأضافت، أن فن التلي من الفنون التراثية وليس مجرد حرفة فهو فن حقيقي، متابعة: "التلي كان الزي التراثي للسيدات في صعيد مصر، ومن المثبت أنه كان موجودًا في مصر منذ نهايات القرن الثامن عشر".

وتابعت: "عندما وصل محمد علي لحكم مصر احتكر صناعة التلي؛ لأنه كان له عائد مادي كبير جدًا، وأنشأ مصنعًا مخصوصًا لعمل الخيوط التي كانت من الفضة والذهب الخالص في هذا الوقت، والعرائس زمان كانت حاجتها كلها من التلي".

وأردفت: "كل الرسومات بتاعة التلي من البيئة المحيطة بالعروسة، العريس يتعمل على شكل جمل أو نخلة".

واطلع "الفخراني" على أعمال التلي للمصممة هالة فودة، التي أكدت أن التلي لغة من الرسومات تعبر عن البيئة المحيطة.