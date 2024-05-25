السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 - 2025.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025 - 2024، وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن  بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.

حشد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ولفتت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن، حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.

وذكرت اللجنة فى تقريرها  أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت  أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.

txt

مجلس الشيوخ يحيل عددًا من التقارير والطلبات للحكومة لتنفيذ توصياتها

txt

وزير التنمية المحلية يستعرض جهود التوسع فى التصنيع الزراعى بالمحافظات أمام مجلس الشيوخ

مواجهة تبعات التضخم وارتفاع الاسعار

وأوضح  تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة اكدت الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار ميسرة.

ونوهت اللجنة إلى أن ما يعتري العالم اليوم من أزمات وصراعات وتحديات لسنا بمنأى عنها وتتطلب منا جميعًا حكومة وشعبًا ومؤسسات أن نقف أمام توالى الأزمات وما يمكن أن يترتب على عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي من تبعات ونجعل المجتمع كله شريكا متوحدًا يصمد أمام تلك التحديات ويضع نصب عينيه أن مستقبل الدولة يتطلب جهودًا متواصلة ومزيد من العمل والبناء لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وشعور المواطن بالتنمية ومشاركته فيها.

وثمنت  اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.

كما ثمنت  اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل الوصول لمرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية خاصة وأن هناك إشادة من قبل مؤسسات التمويل الدولية لما تقوم به الدولة من إجراءات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي.

مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزارة التخطيط التضخم ارتفاع الأسعار

مواد متعلقة

برلمانى: قرارات العدل الدولية انتصار لصمود الفلسطينيين والرؤية المصرية

رسلان: مشروعات وشراكات جديدة بين اتحاد القبائل العربية ورجال أعمال قطريين

أبرزها الموافقة على قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.. حصاد جلسات البرلمان

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة زيادة المصروفات بالمدارس التجريبية والخاصة والدولية

نائب بـ "مستقبل وطن" يشارك في ملتقى "مكافحة الهجرة غير الشرعية"

تتجاوز 550 مليارًا.. "نقل النواب" توافق على موازنة "قناة السويس" للعام الجديد

قانونية مستقبل وطن: CNN تواصل نشر أكاذيبها ومحاولاتها لن تثنى الدولة عن دعم القضية الفلسطينية

تحرك برلمانى بعد غرق معدية أبوغالب.. مطالب بالتحقيق وإنشاء كوبرى

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين