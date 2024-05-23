تتجاوز 550 مليارًا.. "نقل النواب" توافق على موازنة "قناة السويس" للعام الجديد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب؛ برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها، اليوم، على مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024/ 2025.

تقديرات موازنة هيئة قناة السويس

بلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليارًا و٨٢ مليون جنيه و٨٦٨ ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨ مليارًا و٦١٨ مليونًا و٦٢٤ ألف جنيه، بزيادة قدرها ١٨٨ مليارًا و٤٦٤ مليونًا و٢٤٤ ألف جنيه، بنسبة زيادة ٥٠%.

فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مبلغ ٤١٩ مليارًا و٤٥٥ مليون جنيه، بزيادة قدرها ١٣٨ مليارا و٦٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٩%.

الموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس

أما بالنسبة للموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مبلغ ١٤٧ مليارًا و٦٢٧ مليونًا و٨٦٨ ألف جنيه، فيما بلغت اعتمادات العام المالى الحالي ٩٧ مليارًا و٨٣٨ مليونًا و٦٢٤ ألف جنيه، بزيادة قدرها ٤٩ مليارًا و٧٨٩ مليونًا و٢٤٤ ألف جنيه بنسبة ٥١%.

وبلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة التي قدر لها بموازنة العامة المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مبلغ ٢١ مليارًا و٤٦٤ مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات المخصصة لها في العام المالي الجاري ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ نحو ١٤ مليارًا و٩٨٠ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٦ مليارات و٤٨٤ مليون جنيه، بنسبة زيادة ٤٣%.

فيما بلغت التحويلات الرأسمالية التي قدر لها بموازنة العام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مبلغ ١٢٦ مليارًا و١٦٣ مليونًا و٨٦٨ ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري ٢٣ /٢٤ نحو ٨٢ مليارًا و٨٥٨ مليونًا و٦٤٢ ألف جنيه، بزيادة قدرها ٤٣ مليارًا و٣٠٥ ملايين و٢٤٤ ألف جنيه، بزيادة ٥٢%.