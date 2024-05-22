"البريد": 30 مليون عميل وثقوا في الهيئة و300 مليار جنيه حصيلة حساب التوفير

قال د.شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن هناك خططًا استثمارية كبيرة للبريد بجانب دوره الأساسي في خدمة المصريين، مشيدًا بالدعم كبير الذي تلقته الهيئة من مجلس النواب بما يؤكد التلاحم ويرسخ دور البرلمان الرقابي والتشريعي.

أضاف فاروق، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للبريد بأن الهيئة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة جدًا تصل لـ30 مليون عميل وأن حساب التوفير وصلت قيمته 300 مليار جنيه، ما يؤكد أننا علي الطريق الصحيح.

تقديم خدمات فيزا بدون كارت

وأعلن رئيس البريد المصري تقديم خدمات فيزا بدون كارت قريبًا جدًا وأن الهيئة أصدرت 16 مليون كارت فيزا ليس بمصر فقط، لكن في الشرق الأوسط مؤكدًا أن الهيئة شريك أساسي لشركة فيزا”، لافتًا إلى أن الهيئة أضافت أكثر من 500 مكتب بريد في القرى والنجوع وهو ليس وسيلة اتصال وتواصل فقط بل خدمة.

وأضاف رئيس هيئة البريد: "كان لنا دور في المشروع القومي لحياة كريمة، وهو يعتبر الأكبر والأهم في السنة الأخيرة، وتم ادخال 860 مكتب بريد بقرى حياة كريمة.

وأشار إلى أن البريد المصري أصبح وجهة الجميع سواء المواطن أو الجهات الحكومية وجميع مقدمي الخدمة مونوه بأن قطاع البريد استطاع أن يقف مساند للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن حساب التوفير رغم تأثره بارتفاع الأسعار إلى أن عدد العملاء وصل إلى 30 مليون عميل بقيمة 300 مليار جنيه.

أردف: "شاركنا في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع الاتصالات، وقطاع التمويل متناهي الصفر والاستهلاكي أو نقل الأموال وغيرها من الاستثمارات المتنوعة التي تليق بالبريد المصري" وقال إنه رغم أن البريد المصري هيئة اقتصادية إلا أنه لم ينسَ الجانب الخدمي.