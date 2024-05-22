الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"البريد": 30 مليون عميل وثقوا في الهيئة و300 مليار جنيه حصيلة حساب التوفير

شريف فاروق
شريف فاروق

قال د.شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن هناك خططًا استثمارية كبيرة للبريد بجانب دوره الأساسي في خدمة المصريين، مشيدًا بالدعم كبير الذي تلقته الهيئة من مجلس النواب بما يؤكد التلاحم ويرسخ دور البرلمان الرقابي والتشريعي.

أضاف فاروق، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للبريد بأن الهيئة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة جدًا تصل لـ30 مليون عميل وأن حساب التوفير وصلت قيمته 300 مليار جنيه، ما يؤكد أننا علي الطريق الصحيح.

تقديم خدمات فيزا بدون كارت

وأعلن رئيس البريد المصري تقديم خدمات فيزا بدون كارت قريبًا جدًا وأن الهيئة أصدرت 16 مليون كارت فيزا ليس بمصر فقط، لكن في الشرق الأوسط مؤكدًا أن الهيئة شريك أساسي لشركة فيزا”، لافتًا إلى أن الهيئة أضافت أكثر من 500 مكتب بريد في القرى والنجوع وهو ليس وسيلة اتصال وتواصل فقط بل خدمة.

وأضاف رئيس هيئة البريد: "كان لنا دور في المشروع القومي لحياة كريمة، وهو يعتبر الأكبر والأهم في السنة الأخيرة، وتم ادخال 860 مكتب بريد بقرى حياة كريمة.

وأشار إلى أن البريد المصري أصبح وجهة الجميع سواء المواطن أو الجهات الحكومية وجميع مقدمي الخدمة مونوه بأن قطاع البريد استطاع أن يقف مساند للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن حساب التوفير رغم تأثره بارتفاع الأسعار إلى أن عدد العملاء وصل إلى 30 مليون عميل بقيمة 300 مليار جنيه.

أردف: "شاركنا في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع الاتصالات، وقطاع التمويل متناهي الصفر والاستهلاكي أو نقل الأموال وغيرها من الاستثمارات المتنوعة التي تليق بالبريد المصري" وقال إنه رغم أن البريد المصري هيئة اقتصادية إلا أنه لم ينسَ الجانب الخدمي.

الهيئة القومية للبريد البرلمان دور البرلمان لجنة الاتصالات مجلس النواب البريد المصري حساب التوفير

مواد متعلقة

حنفى جبالى: يجب استعادة التعاون الشامل فى حوض النيل بما يراعى كل شواغل دوله

"اتصالات النواب": البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطنى بأرباح 1.84 مليار جنيه

غدا.. انطلاق ملتقى شباب المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية

"التنمية الصناعية" تكشف نسب ترفيق المناطق الصناعية في سوهاج وقنا

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

فستان "كيت بلانشيت" أثار الجدل.. إطلالات مبهرة لنجوم السينما على سجادة كان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة