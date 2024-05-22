الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حنفى جبالى: يجب استعادة التعاون الشامل فى حوض النيل بما يراعى كل شواغل دوله

جريدة الدستور

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس  مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أهمية استعادة التعاون الشامل في حوض النيل بما يُراعي كل شواغل دول الحوض، وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على أهمية تفعيل التعاون البرلماني المصري التنزاني بما يكفل تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال جبالي، توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان جمهورية تنزانيا المُتحدة، بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية.

في مُستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أنه يُعبر بجلاء عن ما تشهده الدولة المصرية من طفرة هائلة على كل الأصعدة، إيذانًا بتدشين مصر لجمهوريتها الجديدة التي تعتز دومًا كما كانت في الماضي بهويتها الإفريقية وعلاقاتها الراسخة مع أشقائها الأفارقة والمُمتدة عبر تاريخ طويل من النضال المُشترك خدمةً لقضايا القارة الإفريقية وشعوبها.

 البرلمان المصري حريص على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي

كما أكد جبالي أن البرلمان المصري حريص على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مُشيرًا إلى أنه يحظى بعلاقات تاريخية وطيدة مع الاتحاد، حيث يحتفل هذا العام بمئوية انضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يتزامن مع خطوات البرلمان المصري لتدشين المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بمصر عن المنطقتين العربية والإفريقية.

وعلى صعيد العلاقات المصرية– التنزانية، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بتنزانيا، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، وحرصهما على تبادل الرؤى والتنسيق المُشترك حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المُشترك، وكذا حرص البلدين على تبادل الدعم والتأييد في الترشيحات الدولية.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات في تنزانيا ودعم الاحتياجات التنموية التنزانية، موضحًا أن مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، والذي ينفذه تحالف مصري من شركتي المقاولين العرب والسويدي، يُعد مثالًا حيًا للتعاون البناء والصداقة بين مصر وتنزانيا، حيث يُولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بمعدلات تنفيذ السد.

من جهتها، تقدمت توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بالتهنئة لمصر رئيسًا وبرلمانًا وشعبًا على افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والمقر الجديد لمجلس النواب، مؤكدة على فخر إفريقيا بأكملها بما يحدث في مصر من تنمية هائلة بأيدٍ مصرية، كما أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على اعتزازها بدور البرلمان المصري النشط والفعال داخل الاتحاد، خاصةً فيما يتعلق باستضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، كما أبدت رئيسة البرلمان التنزاني تقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا خاصة فيما يتعلق بإنشاء سد جوليوس نيريري، مؤكدة على دعم تنزانيا لترشح الدكتور خالد عناني على منصب مدير عام مُنظمة اليونيسكو انطلاقًا من ضرورة وحدة الصوت الإفريقي في المحافل الدولية، كما أعربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر حيال وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودورها النشط حيال تهدئة وتسوية كل الصراعات في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

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مجلس النواب العاصمة الإدارية الاتحاد البرلمانى الدولى تنزانيا الم تحدة البرلمان المصري العلاقات المصرية – التنزانية

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