"إسكان الشيوخ" توافق على مقترح رفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الأثرية بالمنيا

ناقشت لجنه الاسكان والإدارة المحلية والنقل بـمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، الاقتراح برغبة المقدم من هيام فاروق النائبة عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين؛ بشأن رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية بمحافظة المنيا.

استكمال المراحل الأخيرة

واستعرضت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين اقتراحها في حضور ممثلين الحكومه مشيرة إلي أنه فى إطار استكمال المراحل الأخيرة من اعمال انشاءات المتحف الأتونى بالمنيا، وما سيمثله افتتاحه من قيمة مضافة لتنشيط السياحة فى محافظة المنيا تأتى أهمية رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية بمحافظة المنيا ( من طرق ولافتات ولوحات إرشادية ).

وطالبت عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين بتطوير وتحسين الطرق بداية من مركز المنيا وصولًا إلى كل المناطق الأثرية الهامة بالمحافظة مثل تل العمارنة وتونا الجبل وبنى حسن والأشمونين ودير جبل الطير

وذلك حتى يتم ربط المتحف الاتونى بكافة المناطق الأثرية المحيطة به فى المنيا، مما يسهل على السائحين والزوار القيام بجولة متكاملة فى محافظة المنيا.

ووافقت اللجنه علي الاقتراح المقدم من نائبة التنسيقيه واوصت الحكومه برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية بمحافظة المنيا.

وكانت قد ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لإنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى المصرى.

وقالت النائبة هيام فاروق، خلال مناقشة الاقتراح في اجتماع اللجنة، إن التراث الثقافى غير المادى أو "التراث الحى"، هو الذى يتمثل فى الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وغيرها من إبداع ذهنى جماعى يُشكل ويعبر عن هوية المجتمع ويمثل فى واحد أو أكثر من الأقسام التالية: (التقاليد وأشكال التعبير الشفاهى، الفنون وتقاليد أداء العروض، المهارات المرتبطة بفنون الحرف والصناعات التقليدية، الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات).