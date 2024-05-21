نشوى الشريف تتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص توافر الأدوية فى مراكز التأمين الصحى

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن نقص توافر الأدوية في مراكز التأمين الصحي.

وجاء طلب الإحاطة، أنه إيمانًا منا بأحقية المواطن في الحصول على جميع الحقوق كان لزامًا علينا أن نتابع منظومة العلاج المقدمة للمواطنين لذا تقدمت بطلب الإحاطة الآتي موجهً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول الوضع الصعب الذي يواجهه المنتفعون من التأمين الصحي في مصر، خاصةً الذين تخطوا سن المعاش، حيث يعانون من نقص في توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي.



وأضافت: "ولاحظنا أن هناك نقصًا كبيرًا في توفير الأدوية الضرورية للمرضى المنتفعين من التأمين الصحي، مما يؤثر سلبًا على صحتهم وحقهم في حياة كريمة".

وتابعت في طلبها: "نطالب بضرورة توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر العلاج لجميع المرضى بشكل فعال ومنتظم، خاصةً أن منظومة الرعاية الصحية في مصر تجد اهتمامًا كبيرًا وبالغ الأهمية لدى بلدنا".