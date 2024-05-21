الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل اتصالات النواب يطالب بدعم الكوادر الفنيه بالقومي لتنظيم الاتصالات

النائب احمد نشأت
النائب احمد نشأت وكيل

طالب النائب احمد نشأت وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بزيادة بند الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليتماشي مع معدلات التضخم والغلاء التي يستشعر بها الجميع.

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خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف النائب احمد نشأت خلال اجتماع لجنه الاتصالات برئاسة النائب احمد بدوي لمناقشة أهم ملامح الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025، بأن الجهاز بة كوادر فنيه نادر نحتاج للمحافظة عليها.

ملفات الأجور

وطالب وكيل اتصالات النواب بزيادة بند ملفات الأجور بزيادة مناسبه حتي لو وصلت 40% حتي نكون منصفين وخوفًا من هروب هذه العقول والكفاءات مع مراعاة كافة التوجهات التي تتخذها الدولة في الحفاظ علي الكوادر الفنيه والعلمية بهذا الشأن.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مجلس النواب الرواتب للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات معدلات التضخم

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